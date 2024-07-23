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Блогеров могут обязать отдавать 5% от годового объема рекламы на социальные проекты

Блогеров могут обязать сообщать о себе в РКН

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Depositphotos

Ассоциация блогеров и агентств предложила ввести норму, по которой блогеры должны будут отдавать 5% от общего годового объема различной рекламы у инфлюенсеров на социальные проекты, сообщает AdIndex.

Также газета «Известия» сообщила, что в Госдуме рассмотрят поправку, согласно которой блогеры и владельцы Telegram-каналов с аудиторией более 10 тыс. человек должны будут передавать данные о себе в Роскомнадзор (РКН).

По сообщению «Известий», данная мера будет содействовать верификации и идентификации абонентов. Блогеров и авторов Telegram-каналов, которые не выполнят это действие, могут заблокировать.

Как отметила основатель и управляющий партнер группы компаний «РосКо», кандидат экономических наук Алена Талаш, блогеры с большой аудиторией должны нести ответственность за свой контент.

Поправка является дополнением к законопроекту об ужесточении условий продажи SIM-карт.

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