В Нижневартовске рабочий заблудился и сутки бродил по лесу

В Нижневартовском районе полицейские отыскали мужчину, заблудившегося в лесу, лесоруб отошел от бригады отдохнуть и почти сутки блуждал в чаще. Об этом сообщает kp.ru.

В правоохранительные органы обратился руководитель бригады лесорубов, он рассказал, что с лесного участка пропал 49-летний рабочий и уже сутки не выходит на связь. Коллеги пропавшего не смогли самостоятельно разыскать его.

Сотрудники полиции обследовали лес и болотистую местность вокруг, на вторые сутки на звуки выстрелов вышел потерявшийся лесоруб. Мужчина рассказал, что отошел от бригады, чтобы отдохнуть и не смог найти дорогу обратно. Испугавшись, он забрел в чащу и почти сутки пытался выйти из леса. Медицинская помощь ему не потребовалась.

До этого сообщалось, что в штате Мэн спасли пенсионера, который провел в болоте четыре дня. 75-летний Майкл Альтмайер упал с насыпи, а затем заблудился и увяз в болоте. Спасатели оказали пострадавшему помощь и эвакуировали его на вертолете в ближайшую больницу. Там мужчина, остававшийся в «удивительно хорошем состоянии», провел ночь и был отпущен домой.

Ранее пропавшего во время похода туриста нашли живым спустя две недели поисков.