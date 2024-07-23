На Украине втрое выросло число граждан, готовых на территориальные уступки ради мира

За год на Украине втрое выросло число граждан, готовых отказаться от части территорий страны ради окончания боевых действий. Об этом со ссылкой на данные Киевского международного института социологии сообщает издание «Страна.ua».

Согласно приведенным данным опроса, в мае 2024 года 32% украинцев согласились бы пойти на территориальные уступки, если бы это привело к окончанию военного конфликта. Годом ранее на тот же вопрос положительно ответили 10% респондентов.

Подобная динамика наблюдается и в рядах тех граждан Украины, кто не готов отказываться от территорий. В мае 2023 года таковых было 84%, а мае 2024 года — 55%.

«Страна.ua» отмечает, что это положение дел в целом характерно для всей страны, но в большей мере выражено на юге Украины.

21 июля мэр Киева Кличко заявил, что длительное продолжение военных действий обернется для Украины кошмаром. Он предположил, что президент страны Владимир Зеленский может заключить «болезненные соглашения» с Россией через референдум.

Ранее в США заявили, что при Трампе Украина признает свои территориальные потери.