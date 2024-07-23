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В «Артеке» обсудили воспитательные практики

Сергей Кириенко: в России создана целая система воспитания

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Росдетцентр

Повышения квалификации в сфере образования и воспитания необходимо проводить комплексно, сказал в рамках встречи с управленческими командами в международном детском центре «Артек» первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Только в партнерстве «директор-завуч-советник» можно добиться результата, в одиночку этой цели не достичь», — отметил Кириенко.

Во встрече приняли участие более 35 директоров, заместителей и советников директоров по воспитанию. Они поделились предложениями по расширению программы «Орлята России», организации системы выделения грантов и обсудили подготовку педагогов.

Также во встрече принял участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Педагоги рассказали Чернышенко об эффективных инструментах развития воспитательной среды.

«Воспитание гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности приобретает особенное значение и вводится в число национальных задач, поставленных главой государства», — отметил Чернышенко.

Также в рамках встречи министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что система детского отдыха имеет большое значение в воспитательной работе.

Встреча в «Артеке» прошла в рамках дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями «Эффективное управление воспитательной деятельностью в образовательной организации».

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