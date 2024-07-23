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На Урале подростки сбили на самокате женщину, ее увезли в больницу

В Челябинске подростки на самокате сбили женщину, возбуждено уголовное дело

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Челябинске возбуждено уголовное дело после ДТП с электросамокатом, в котором пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан)», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел у дома 10 по улице скульптора Головницкого. На кадрах записи с придомовой камеры, опубликованных изданием «74.ru», видно, как юноша и девушка на кикшеринговом самокате на полном ходу въезжают в 50-летнюю женщину. После ЧП пострадавшую с травмой головы доставили в местную больницу.

До этого в Санкт-Петербурге школьник на электросамокате сбил мать с коляской.

Ранее в Москве, на Красной площади, самокатчик сбил пятилетнего ребенка и быстро скрылся с места ЧП.

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