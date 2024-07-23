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Защита обжаловала арест экс-депутата Госдумы Абельцева

Защита обжаловала арест экс-депутата Госдумы Абельцева по делу о мошенничестве

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Замоскворецкий суд Москвы поступила жалоба на арест бывшего члена высшего совета ЛДПР, депутата четырех созывов Государственной думы Сергея Абельцева по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

«В суд поступила апелляционная жалоба», — говорится в сообщении.

18 июля стало известно, что Замоскворецкий районный суд арестовал Абельцева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании бывшему законодателю меры пресечения в виде заключения под стражу.

Если впоследствии его признают виновным в совершении преступления, экс-депутату будет грозить до 10 лет лишения свободы. При этом детали дела в настоящее время не раскрываются.

Абельцев родился в мае 1961 года в Московской области. Политик был депутатом ГД РФ первого, второго, четвертого и пятого созывов. Каждый раз он избирался в парламент от партии ЛДПР.

Ранее сообщалось, что экс-министру спорта Дагестана грозит пожизненное лишение свободы.

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