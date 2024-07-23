Москвич оказался в больнице после взрыва баллончика в интимном месте

40-летний житель Москвы оказался в больнице в результате взрыва газового баллончика в интимном месте. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По информации канала, мужчина засунул себе в анус взрывоопасный предмет. Когда москвич попытался его вытащить, тот застрял. Пострадавший попытался достать инородное тело с помощью плоскогубцев, в результате чего произошла его разгерметизация, баллончик взорвался.

«Только что москвичу разорвало пятую точку после того, как он засунул туда газовый баллончик — произошла разгерметизация», — говорится в публикации.

Мужчина выжил, пострадавшему диагностировали травму ягодиц. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

«В его квартире в Отрадном сейчас спасатели и врачи, которым не очень приятно», — отмечает SHOT.

До этого в Новосибирске спасателям пришлось вырезать полуторагодовалого ребенка из пластикового горшка. Они помогли полуторагодовалому ребенку снять с шеи стульчик от детского горшка.

Ранее в Башкирии ребенка зажало бетонной плитой во дворе дома.