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Владельца усадьбы Зеленских в Киеве обвинили в незаконном сносе здания

Прокуратура Киева обвинила владельца усадьбы Зеленских в незаконном сносе здания

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Прокуратура Киева

Владелец исторической усадьбы мещан Зеленских в центре украинской столицы стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в связи с незаконным сносом здания. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Киева.

Из заявления следует, что на демонтированный объект был наложен арест. Но, несмотря на это, собственник усадьбы решил снести ее и с этой целью обратился в одну из строительных фирм.

«На технику, которой пользовались строители [при демонтаже здания], наложен арест», — говорится в публикации.

Представители прокуратуры уточнили, что владельцу объекта уже предъявили обвинения по ч. 1 ст. 388 УК Украины. Речь идет об уничтожении имущества, на которое судом наложен арест.

Историческую усадьбу Зеленских снесли 20 июля. Двухэтажное здание, построенное в конце XIX века, находилось на улице Александра Конисского в Киеве. Постройка была включена в список домов, нуждающихся в дополнительной защите.

Впоследствии ситуацию прокомментировал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он назвал произошедшее «провокацией».

Ранее в Киеве решили снести памятник дважды Герою Советского Союза.

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