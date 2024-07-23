Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении ТЦ в Апшеронске

Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы на месте обрушения здания на улице имени Ворошилова в городе Апшеронске, расположенном на территории Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

В заявлении подчеркивается, что спасатели работали в течение всей ночи. Сейчас в ликвидации последствий ЧП принимают участие 11 специалистов. Кроме того, в разборе завалов задействованы девять единиц техники — камазы, экскаватор и фронтальный погрузчик.

«Улица по-прежнему перекрыта», — говорится в публикации.

Также в оперативном штабе уточнили, что в настоящее время в краевой клинической больнице №1 в городе Краснодаре находятся двое пострадавших. В результате обрушения здания они получили травмы средней тяжести.

Еще одну женщину, состояние которой оценивалось как тяжелое, спасти не удалось.

Обрушение здания в городе Апшеронске произошло утром 22 июля. По информации Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю, речь идет о торговом центре «Аптеки». Строение рухнуло из-за взрыва газовоздушной смеси, при этом внутри начался пожар.

В результате ЧП ранения получили 14 человек. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее в Кемеровской области обрушился дворец детского творчества.