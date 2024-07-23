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Стая бездомных собак напала на шестилетнего ребенка в Братске

В Братске стая бездомных собак напала на шестилетнего мальчика

В Братске на ребенка набросилась стая бездомных собак. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в микрорайоне Гидростроителей. Стая бродячих собак напала на ребенка, гулявшего во дворе. Одно из животных укусило мальчика. Стаю беспризорных псов спугнул отец малолетнего.

Мужчина доставил сына в медицинское учреждение. Врачи оказали мальчику необходимую помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Следователи устанавливают детали и обстоятельства инцидента, действиям ответственных за отлов и содержание бездомных животных лиц дадут правовую оценку.

Региональная прокуратура сообщает, что пострадавшему ребенку шесть лет. Тяжесть полученных им телесных повреждений устанавливается. Ведомство поставило на контроль расследование уголовного дела, а также призвало родителей мальчика обратиться в районную прокуратуру для решения вопроса о защите прав малолетнего.

Ранее стало известно о состоянии российского школьника, на которого в лагере напала стая собак.

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