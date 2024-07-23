Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти двое школьников поймали пассажира, укравшего выручку из автобуса

В Ленобласти пассажир ограбил водителя автобуса, вора задержали подростки

close
100%
Freepik

В Волхове двое школьников помогли водителю автобуса задержать вора, который украл выручку. Об этом сообщает «47.news».

Инцидент произошел в автобусе в Волхове, один из пассажиров выхватил у водителя выручку. Мужчина был нетрезв и попытался сбежать, шофер бросился за ним в погоню. Пустой автобус скатился с дороги и врезался в ограждение.

Вора помогли поймать двое школьников, его передали сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Кабанском районе Бурятии женщина смогла дать отпор напавшему на нее злоумышленнику, мужчина пытался изнасиловать и ограбить ее. 31-летний ранее судимый местный житель распивал спиртные напитки в гаражном кооперативе поселка Каменск и заметил женщину, которая шла мимо. Он напал на прохожую и попытался изнасиловать, но женщина смогла дать отпор. Она прокусила нападавшему ладонь, исцарапала лицо и нанесла несколько ударов по голове, злоумышленник выхватил у нее из рук сумку и скрылся. Пострадавшая обратилась в полицию, мужчину задержали.

Ранее россиянка отбилась от насильника и помогла его задержать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами