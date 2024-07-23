В Ленобласти двое школьников поймали пассажира, укравшего выручку из автобуса

В Волхове двое школьников помогли водителю автобуса задержать вора, который украл выручку. Об этом сообщает «47.news».

Инцидент произошел в автобусе в Волхове, один из пассажиров выхватил у водителя выручку. Мужчина был нетрезв и попытался сбежать, шофер бросился за ним в погоню. Пустой автобус скатился с дороги и врезался в ограждение.

Вора помогли поймать двое школьников, его передали сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Кабанском районе Бурятии женщина смогла дать отпор напавшему на нее злоумышленнику, мужчина пытался изнасиловать и ограбить ее. 31-летний ранее судимый местный житель распивал спиртные напитки в гаражном кооперативе поселка Каменск и заметил женщину, которая шла мимо. Он напал на прохожую и попытался изнасиловать, но женщина смогла дать отпор. Она прокусила нападавшему ладонь, исцарапала лицо и нанесла несколько ударов по голове, злоумышленник выхватил у нее из рук сумку и скрылся. Пострадавшая обратилась в полицию, мужчину задержали.

Ранее россиянка отбилась от насильника и помогла его задержать.