Экс-министру спорта Дагестана грозит пожизненное лишение свободы

Бывшему министру спорта Дагестана Магомеду Магомедову грозит пожизненное лишение свободы, в отношении него возбуждено новое уголовное дело за содействие терроризму. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, в 2006 году Магомедов, занимавший тогда пост главы Гергебильского района, передал $100 тысяч депутату и криминальному авторитету Магомедхабибу Магомедалиеву на финансирование незаконного вооруженного формирования «Гимринская».

«Тогда террористы держали в страхе всю округу. Магомедалиева в 2013 году ликвидировали в ходе спецоперации», — пишет SHOT.

Магомед Магомедов занимал пост министра спорта Дагестана с 2012 по 2021 год. В последнее время он находился на должности мэра Кизилюрта. 3 октября 2023 года его задержали и доставили в Москву, где уже 4 октября суд арестовал чиновника по подозрению в коррупционных схемах и связях с организованной преступной группой. 21 июля Магомедова обнаружили в «Матросской тишине» с множественными ранами, его срочно госпитализировали в НИИ Склифосовского.

Ранее врачи рассказали о состоянии арестованного экс-министра Дагестана.