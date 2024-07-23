ФСБ опубликовала видео с планировавшими теракт в Белгороде

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео с россиянами, которые планировали поджог мечети в Белгороде по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах показано, как силовики накрыли злоумышленников в месте их проживания. Один из задержанных рассказал, что целью преступления было «столкнуть мусульман и христиан в России».

По данным ФСБ, двое местных жителей, граждане России 1986 и 1993 годов рождения, намеревались по заданию украинской стороны поджечь мечеть.

Россиян через мессенджеры завербовал сотрудник спецслужб Украины. Им предложили за денежное вознаграждение (сумма не указывается) выехать в Белгород и поджечь там городскую мечеть. Однако этим планам не суждено было сбыться.

Мужчины дали признательные показания. В их отношении следственными органами ФС возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205.1 (организация совершения террористического акта) Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время они находятся в тюрьме.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.