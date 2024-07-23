Россиянам объяснили, чем опасно купание в «тухлых прудиках»

Россиянам не стоит купаться в «тухлых прудиках», потому что там могут находиться церкарии (личинки гельминтов водоплавающих птиц). Об этом «Москве 24» рассказал гидробиолог Вадим Марьинский.

По его словам, если в организм человека попадут эти личинки, это грозит заражением церкариозом. В легких случаях при попадании до пяти личинок на коже могут появиться покраснения и прыщи.

«В небольших водоемах, где много уток, где много водной растительности, например, пожарный пруд в СНТ в каком-нибудь, — там численность этих личинок так высока, что искупавшийся человек получит себе в кожу несколько сотен, а то и тысяч паразитов», — предупредил Марьинский.

В этом случае произойдет не только местное раздражение, но и общая системная реакция организма, заключил эксперт.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов накануне говорил, что личинки церкария живут в стоячей воде, температура которой выше 20 градусов, поэтому заражение обычно происходит летом. По его словам, чаще всего церкарии не вызывают никаких симптомов, однако, они могут проникать под кожу и вызывать сыпь и сильный зуд.

Ранее россиянам посоветовали не купаться в стоячих водоемах.