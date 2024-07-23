В Первоуральске мужчина с ножом устроил драку на детском празднике

В Свердловской области местный житель устроил дебош на детском празднике во дворе дома, мужчина угрожал аниматорам ножом. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Емлина, родители четырехлетней девочки наняли аниматоров и отмечали день рождения ребенка на детской площадке. Веселье испортил сосед. Мужчина, вооруженный ножом, высказывал свое недовольство праздником.

«У нас праздник был заказан всего на 25 минут, прошло минуты три, мы только вышли из подъезда, все началось — и вот. Он и на детей кидался, шел с ножом. Потом этот нож мой муж у него отобрал», — рассказала мать именинницы.

Дебошир устроил драку с отцом девочки и скрылся в квартире, спустя некоторое время он вернулся вместе с женой и продолжил кричать и угрожать. По словам пострадавших, на место был вызван наряд полиции. Однако в региональном МВД факт обращения не подтвердили, семья намерена судиться с соседом.

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