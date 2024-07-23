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В Кореновске возбудили дело на напавшего на полицейских жителя

После марша в Кореновске СК возбудил дело в отношении участника массовой драки

Кореновский межрайонный следственный отдел СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении жителя Кореновска по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает Telegram-канал краевого управления СК.

По предварительной информации, вечером 21 июля между жителями города произошел конфликт. На место прибыли полицейские с целью пресечения противоправных действий. В этот момент фигурант в ответ на требование полицейского о прекращении противоправных действий применил в отношении него физическую силу.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится сбор и закрепление доказательственной базы.

До этого РИА Новости сообщало, что вечером 21 июля в городе произошла драка. Имеющие гражданство России курды стояли у автомобиля и громко слушали музыку. Местный житель сделал им замечание, после чего завязалась драка. Сделавшего замечание мужчину избили. Он вызвал полицию.

22 июля в сети появилась видеозапись, на которой толпа молодых людей прошлась по улицам Кореновска с криками «Один за всех, и все за одного» и «Русские, вперед». Отмечалось, что шествие из около 60 человек прошло на фоне произошедшей драки.

Ранее россиянин устроил стрельбу из-за того, что ему не понравилась громкая музыка во дворе.

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