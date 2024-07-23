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В Бурятии женщина две недели общалась с мошенниками и отдала им 10 млн рублей

В Бурятии мошенники запугали женщину и выманили у нее 10 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Улан-Удэ оформила несколько кредитов и перевела деньги на «безопасные счета» по указанию мошенников. Об этом сообщает УМВД по республике Бурятия.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 58-летняя жительница Улан-Удэ, женщина сообщила, что неизвестные обманом выманили у нее 10 млн рублей. Сначала россиянке позвонил «сотрудник сотового оператора» и уведомил о том, что необходимо продлить действие договора обслуживания, россиянка назвала звонившему данные водительского удостоверения и продиктовала код от приложения «Госуслуг».

Спустя некоторое время с ней связались якобы сотрудники Центробанка, которые убедили женщину в том, что ее накопления в опасности. За две недели общения со злоумышленниками пострадавшая оформила несколько кредитов в разных банках под предлогом покупки недвижимости и перевела все средства на указанные мошенниками «безопасные счета».

До этого сообщалось, что в Бурятии школьница оформила кредит на мать и отдала деньги мошенникам. На телефон подростка поступил звонок с неизвестного номера, а спустя несколько минут ей пришло смс, якобы от службы поддержки банка, в котором сообщалась, что из-за данного звонка на имя матери ребенка начислен крупный штраф в размере 180 тысяч рублей, которые необходимо оплатить в течение часа. «Специалист» банка помог девочке оформить кредитную карту и перевести денежные средства с карты матери в счет оплаты «штрафа».

Ранее в Петербурге пенсионерка продиктовала номер СНИЛС и лишилась 11 млн рублей.

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