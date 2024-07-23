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В Ленобласти школьник попал под электричку, гуляя по путям

В Ленобласти 11-летний мальчик попал под электричку

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Depositphotos

В Лужском районе Ленинградской области подросток попал под поезд, спасти мальчика не удалось. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 20 июля на станции Мшинская, под поезд попал 11-летний мальчик. По данным местных СМИ, ребенок оказался на железнодорожных путях вне перехода, компания детей гуляла по насыпи, один из них не заметил приближающийся поезд.

Спасти пострадавшего не удалось, по факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Самарской области электричка сбила 12-летнюю школьницу. Девочка переходила пути перед пешеходным переходом и попала под поезд. Машинист электрички заметил ребенка на путях, применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не смог. Пострадавшая получила травму руки, она госпитализирована. Доследственную проверку проводит Следственный комитет, подробности о состоянии девочки неизвестны.

Ранее поток воздуха от проходящего поезда сбил с ног восьмилетнего мальчика на Кубани.

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