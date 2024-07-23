Ситуацию с лесными пожарами в Якутии назвали напряженной

Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается напряженной, стоит самый пик пожароопасного сезона. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

По его словам, наиболее сложная обстановка остается в Абыйском, Олекминском, Вилюйском, Верхневилюйском, Верхоянском районах.

Николаев также рассказал, что вечером 22 июля в Абыйский район, на тушение пожаров рядом с населенными пунктами Белая гора и Кенг-Кюель была направлена дополнительная группировка МЧС России и Авиалесоохраны, работает вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Кроме того, в республику в ближайшее время прибудет третий самолет-амфибия БЕ-200, который будет направлен в районы с наиболее сложной ситуацией.

«Сейчас самая главная задача – не допустить угрозы жизни и здоровью населения, минимизировать ущерб объектам экономики. Работа продолжается», — подчеркнул глава Якутии.

22 июля первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников сообщал, что в Верхневилюйском районе действовали пять лесных пожаров на общей площади 26 тысяч гектаров, три из них были приближены к Оргетскому наслегу, Быраканскому, Едюгейскому населенным пунктам. В первом случае лесной пожар перешел на линию электропередачи (ЛЭП), вследствие чего там пропала связь. Также к селу Оргет приблизился еще один лесной пожар со стороны Быракана.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.