В Москве мужчина ограбил и изнасиловал девушку во дворе жилого дома

В Москве полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании и ограблении несовершеннолетней. Об этом сообщает ГСУ СК РФ столицы.

По данным следствия, инцидент произошел 21 июля во дворе жилого дома по Загорьевскому проспекту. Местный житель напал на 14-летнюю школьницу и, угрожая девочке, отобрал у нее имущество на сумму пять тысяч рублей и изнасиловал.

Пострадавшая рассказала о произошедшем родителям, семья обратилась в правоохранительные органы, предполагаемого насильника удалось задержать, им оказался 29-летний житель столицы. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого сообщалось, что в Хабаровске подростка обвинили в попытке изнасилования ребенка. а. Плачущую девочку без нижнего белья, над которой навис подросток, обнаружил случайный прохожий. Мужчина отогнал молодого человека от ребенка и вызвал полицию. Подозреваемому в попытке изнасилования еще нет 14 лет, мальчик имеет инвалидность, пострадавшая приходится ему сестрой.

Ранее тюменец изнасиловал свою 11-летнюю сестру.