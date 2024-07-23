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В Москве мужчина ограбил и изнасиловал девушку во дворе жилого дома

В Москве задержали мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю девушку

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Москве полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании и ограблении несовершеннолетней. Об этом сообщает ГСУ СК РФ столицы.

По данным следствия, инцидент произошел 21 июля во дворе жилого дома по Загорьевскому проспекту. Местный житель напал на 14-летнюю школьницу и, угрожая девочке, отобрал у нее имущество на сумму пять тысяч рублей и изнасиловал.

Пострадавшая рассказала о произошедшем родителям, семья обратилась в правоохранительные органы, предполагаемого насильника удалось задержать, им оказался 29-летний житель столицы. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого сообщалось, что в Хабаровске подростка обвинили в попытке изнасилования ребенка. а. Плачущую девочку без нижнего белья, над которой навис подросток, обнаружил случайный прохожий. Мужчина отогнал молодого человека от ребенка и вызвал полицию. Подозреваемому в попытке изнасилования еще нет 14 лет, мальчик имеет инвалидность, пострадавшая приходится ему сестрой.

Ранее тюменец изнасиловал свою 11-летнюю сестру.

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