На Кубани прошло шествие в ответ на нападение курда на жителя

В городе Кореновске в Краснодарском крае около 60 человек вышли на акцию в ответ на нападение курда на местного жителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

22 июля в сети появилась видеозапись, на которой толпа молодых людей прошлась по улицам Кореновска с криками «Один за всех, и все за одного» и «Русские, вперед».

Источник агентства сообщил, что вечером 21 июля в городе произошла драка. Имеющие гражданство России курды стояли у автомобиля и громко слушали музыку. Местный житель сделал им замечание, после чего завязалась драка. Сделавшего замечание мужчину избили. Он вызвал полицию. Задержанный курд пытался сопротивляться, когда его уже доставили в отдел.

По словам источника, «шествие из около 60 человек прошло на фоне всего произошедшего». Местным жителям не понравилось, как курды себя ведут, добавил он.

На текущий момент известно, что арестованный мужчина 2004 года рождения, его личность не раскрывается. Ему назначен административный арест на пять суток.

Ранее россиянин устроил стрельбу из-за того, что ему не понравилась громкая музыка во дворе.