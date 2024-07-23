Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нижегородской области у нескольких человек выявили «зуд купальщика»

Минздрав: у нескольких жителей Нижегородской области обнаружили «зуд купальщика»

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Медики обнаружили у нескольких жителей Нижегородской области так называемый «зуд купальщика» (церкариоз). Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения региона сообщает РИА Новости.

После купания в местных водоемах несколько человек обратились к врачам с жалобами на высыпания на коже и сильный зуд. После обследований им был установлен диагноз «церкариальный дерматит». Всем пациентам была оказана первичная специализированная медико-санитарная помощь и назначено дальнейшее лечение.

В Минздраве рассказали, что переносчиками заболевания являются водоплавающие птицы. После того, как личинки церкарий из воды попадают под кожу человека, они вызывают неприятные ощущения в виде зуда и раздражения.

Медики подчеркнули, что купаться можно только в тех водоемах, где это разрешено. Перечень разрешенных водоемов доступен на сайте областного управления Роспотребнадзора.

До этого врач предупредила, что купание в запрещенных местах может привести к гепатиту и церкариозу.

Ранее сообщалось, что ученые нашли новые виды болезнетворных грибов в пресных водоемах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами