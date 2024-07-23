В Нижегородской области у нескольких человек выявили «зуд купальщика»

Медики обнаружили у нескольких жителей Нижегородской области так называемый «зуд купальщика» (церкариоз). Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения региона сообщает РИА Новости.

После купания в местных водоемах несколько человек обратились к врачам с жалобами на высыпания на коже и сильный зуд. После обследований им был установлен диагноз «церкариальный дерматит». Всем пациентам была оказана первичная специализированная медико-санитарная помощь и назначено дальнейшее лечение.

В Минздраве рассказали, что переносчиками заболевания являются водоплавающие птицы. После того, как личинки церкарий из воды попадают под кожу человека, они вызывают неприятные ощущения в виде зуда и раздражения.

Медики подчеркнули, что купаться можно только в тех водоемах, где это разрешено. Перечень разрешенных водоемов доступен на сайте областного управления Роспотребнадзора.

До этого врач предупредила, что купание в запрещенных местах может привести к гепатиту и церкариозу.

Ранее сообщалось, что ученые нашли новые виды болезнетворных грибов в пресных водоемах.