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Стало известно о росте числа несовершеннолетних самозанятых россиян

«Известия»: число самозанятых россиян до 18 лет за год выросло в 1,5 раза

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Число самозанятых несовершеннолетних россиян в 2023 году составило 146 тысяч, что на 54% больше, чем в 2022 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Согласно материалу издания, общее число самозанятых в России в 2023 году превысило 10 млн. За время действия налогового режима ими было зарегистрировано более 3,6 трлн рублей доходов, при этом сумма среднего чека за услугу составила 1 830 рублей.

По словам эксперта экономического факультета РУДН Татьяны Ушкац, особой популярностью у самозанятых россиян до 18 лет пользуются онлайн-услуги на цифровых платформах, торговля на маркетплейсах, творческие профессии, дизайн, SMM, контент-маркетинг и репетиторство.

Профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что рост самозанятости среди молодежи может быть обусловлен наличием рабочих мест, не требующих высокой квалификации.

В июне генеральный директор сервиса для безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff Владимир Корицкий заявлял, что средний доход российских фрилансеров за январь — май 2024 года вырос на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, до 54 тысяч рублей. Согласно предоставленной им аналитике, с начала СВО этот показатель увеличился более чем вдвое.

Ранее в Минфине сообщили, что режим самозанятости с действующими ставками налога 4% и 6% сохранится в России до 2028 года.

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