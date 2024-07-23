В Харьковской области объявлена воздушная тревога

В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

До этого сирены звучали в регионе на протяжении 5 часов 47 минут.

Вечером 22 июля воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. В Николаевской области страны также были слышны взрывы, работали системы противовоздушной обороны.

Сообщалось, что в одной из северных областей Украины было повреждено оборудование на высоковольтном энергетическом объекте национальной компании «Укрэнерго».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Украина увеличила закупку электричества за рубежом до исторического максимума.