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В Краснодарском крае арестовали мужчину за избиение местного жителя

В Кореновске арестовали на пять суток мужчину, который избил местного жителя

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ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Кореновске Краснодарского края арестовали на пять суток мужчину, который избил местного жителя. Об этом пишет RT со ссылкой на Краснодарское МВД.

Ситуацию бурно обсуждали в социальных сетях. Сообщалось, что поводом для драки, которая произошла вечером 21 июля, стало замечание из-за громкой музыки.

По словам очевидцев, нападавших было несколько.

В итоге 22 июля в Кореновске по улицам прошлись жители города, которые требовали наказать хулиганов, избивших мужчину.

«Один за всех — и все за одного!» — скандировали они.

На текущий момент известно, что арестованный мужчина 2004 года рождения, его личность не раскрывается.

Неделю назад в Иркутске мужчина устроил стрельбу из-за того, что ему не понравилась громкая музыка во дворе. Инцидент произошел в микрорайоне Пушкино. По словам очевидцев, компания людей распивала спиртные напитки и шумела. Местные жители пытались урегулировать ситуацию словесно, но дебоширы не реагировали на какие-либо замечания.

В июне в Челябинске подросток сломал челюсть пассажиру трамвая из-за замечания.

Ранее сосед напал на подростка из-за громкой музыки и едва не сломал ребенку челюсть.

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