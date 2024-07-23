В Краснодарском крае арестовали мужчину за избиение местного жителя

В Кореновске Краснодарского края арестовали на пять суток мужчину, который избил местного жителя. Об этом пишет RT со ссылкой на Краснодарское МВД.

Ситуацию бурно обсуждали в социальных сетях. Сообщалось, что поводом для драки, которая произошла вечером 21 июля, стало замечание из-за громкой музыки.

По словам очевидцев, нападавших было несколько.

В итоге 22 июля в Кореновске по улицам прошлись жители города, которые требовали наказать хулиганов, избивших мужчину.

«Один за всех — и все за одного!» — скандировали они.

На текущий момент известно, что арестованный мужчина 2004 года рождения, его личность не раскрывается.

Неделю назад в Иркутске мужчина устроил стрельбу из-за того, что ему не понравилась громкая музыка во дворе. Инцидент произошел в микрорайоне Пушкино. По словам очевидцев, компания людей распивала спиртные напитки и шумела. Местные жители пытались урегулировать ситуацию словесно, но дебоширы не реагировали на какие-либо замечания.

В июне в Челябинске подросток сломал челюсть пассажиру трамвая из-за замечания.

Ранее сосед напал на подростка из-за громкой музыки и едва не сломал ребенку челюсть.