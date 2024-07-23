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Половина москвичей изменяют дизайн квартиры с отделкой от застройщика

Большинство москвичей планируют индивидуализировать дизайн квартир после покупки

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Shutterstock

Половина — 48% — москвичей планируют изменить дизайн своей квартиры с отделкой от застройщика после получения ключей. Исследование также выявило высокий запрос на индивидуализацию как на дополнительную услугу от застройщика. Чаще всего москвичи планируют придать жилью индивидуальность с помощью предметов искусства. Это показал опрос компании Rariteco, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 32% респондентов ответили, что, возможно, будут заниматься индивидуализацией дизайна квартиры, в зависимости от условий. Наиболее довольные готовым дизайном от застройщика составили 14%, которые указали, что их скорее устраивает существующий вариант отделки. Оставшиеся 6% сообщили, что точно не планируют никаких изменений в интерьере.

Следующий вопрос касался способов индивидуализации дизайна квартиры. Респонденты должны были выбрать, каким образом они планируют придать своей квартире уникальность. Наиболее популярным вариантом оказалась консультация с дизайнером от застройщика, этот ответ выбрали 38% участников опроса. Самостоятельный подбор мебели и декора предпочли 24% опрошенных. Пригласить стороннего дизайнера для помощи в создании интерьера планируют 16% респондентов. Еще 9% намерены посоветоваться с семьей и доверить дизайн членам семьи. 7% опрошенных хотят добавить только отдельные элементы мелкого декора, а 4% будут искать вдохновение в интернете и создавать свой дизайн. Лишь 2% участников опроса не имеют четкого плана индивидуализации.

Третий вопрос касался конкретных элементов дизайна, которые респонденты считают наиболее важными для индивидуализации интерьера. Наибольшее количество голосов, а именно 33%, получили предметы искусства и декора. На втором месте с 27% оказались текстиль и обивка мебели. Освещение важно для 19% опрошенных. Оригинальные цветовые решения заняли четвертую позицию, набрав 12% голосов. Растения и зеленые уголки получили поддержку 5% участников опроса. Уникальные отделочные материалы оказались важными для 3% респондентов. Лишь 1% опрошенных посчитал, что все вышеперечисленные элементы имеют равное значение для создания индивидуального дизайна.

Ранее в Москве вырос спрос на квартиры в небоскребах.

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