Проблемы с сосудами и низкая самооценка могут привести к импотенции

Импотенция, также известная как эректильная дисфункция, — достаточно распространенная проблема среди мужчин. Урологи считают, что импотенция может быть вызвана различными факторами: как физическими, так и психологическими. Об основных причинах этого недуга «Газете.Ru» рассказал врач-андролог, врач-уролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Батор Гончиков.

По его словам, один из основных факторов, влияющих на эректильную функцию, — это проблемы с сосудами. Замыкание артерий и сужение кровеносных сосудов может привести к ограничению кровотока к половому органу, и, как следствие, проблемам с эрекцией.

«Стресс, депрессия, тревога и другие психологические проблемы могут оказывать влияние на половую функцию. Психический дискомфорт может вызывать снижение либидо и приводить к проблемам с эрекцией», — добавил врач.

Кроме того, есть хронические заболевания, такие как диабет, сердечно-сосудистые патологии и повышенное давление, которые могут способствовать развитию импотенции. При этих заболеваниях повреждаются нервы и сосуды, что приводит к нарушению эректильной функции.

«Некоторые лекарства, такие как противоаллергические средства, препараты от депрессии и противохолестериновые препараты, могут иметь побочный эффект, влияющий на половую функцию. Если у вас возникли проблемы с эрекцией после начала приема нового лекарства, обязательно обсудите это с вашим врачом», — отметил специалист.

Также он рассказал, что проблемы в отношениях, низкая самооценка и конфликты с партнером могут оказывать влияние на половую функцию. Эмоциональная связь и коммуникация с партнером могут быть важными аспектами в решении проблем с эрекцией.

«Важно понимать, что импотенция может быть обусловлена несколькими факторами одновременно. Часто это сочетание физических и психологических причин. Если у вас возникли проблемы с эрекцией, важно обратиться к урологу для диагностики и лечения. Не стесняйтесь обсуждать свою проблему с врачом и задавать все вопросы, которые вас беспокоят. Импотенция является обратимым состоянием и может быть успешно вылечена с помощью соответствующего подхода и поддержки специалистов», — резюмировал врач-уролог.

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