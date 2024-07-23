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В России выросло производство воды

За год производство воды в России выросло на 14%

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Shutterstock/FOTODOM

За год производство упакованной воды в России выросло на 14%. Так, за первое полугодие производство составило более 6,3 млрд литров, что на 14% больше, чем за первые 6 месяцев 2023 года, когда производство воды составило 5,5 млрд литров. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе системы маркировки «Честный знак».

Самые высокие темпы роста зафиксированы в сегменте газированной минеральной природно-лечебной воды — прирост объемов производства составил 32%, с 52 млн литров в первом полугодии 2023 года до 69 млн литров в этот же период 2024 года.

На втором месте — газированная вода, объем производства которой за год вырос на 30%, до 694 млн литров. Больше всего в стране производится негазированной питьевой воды: 4,1 млрд литров за первые 6 месяцев 2024 года — это на 15% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Самым быстрорастущими регионами по производству питьевой воды, по данным системы маркировки, стали Курская область (прирост на 57% за год), Красноярский край (51%) и Белгородская область (48%). Пятерку лидеров занимают Ульяновская область (47%) и Республика Крым (46%).

«Рост производства воды в России связан не только с возросшим спросом на питьевую воду, но и с высокими темпами обеления рынка благодаря маркировке. За счет ухода с него подделок и контрафакта легальные производители смогли нарастить свою рыночную долю. Так, в ходе внедрения маркировки на рынке воды выявилось 460 производителей, которые до этого не отчитывались ни в один орган власти — более четверти рынка. Например, в Красноярском крае из тени вышло 9 производителей воды после введения маркировки, в Республике Крым — 12, а в Курской области — 3 производителя», — прокомментировала Юлия Кузьмина, руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ (Центра развитий перспективных технологий).

В 2024 году наибольшие объемы производства воды показала Московская область. За январь — июнь в регионе было выпущено более 800 млн литров, что на 17% больше чем за 6 месяцев 2023 года, когда объем производства составлял более 684,5 млн литров.

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