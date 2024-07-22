Погибла самая красивая байкерша России

Блогер и байкерша Татьяна Озолина «МотоТаня» разбилась на своем мотоцикле в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza и публикует кадры с места событий.

Девушка попала в ДТП в районе Милас Муглы. Байкерша совершала переезд в компании двоих мотоциклистов, в какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Она скончалась до приезда скорой.

«МотоТаня» имела на YouTube почти 2 миллиона подписчиков. Она снимала видео по байк-теме.

Последние видео, опубликованные на канале, были сделаны в Турции незадолго до гибели.

Ранее два человека погибли в массовом ДТП с мотоциклом в Подмосковье.