В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном украинским властям городе Херсоне снова произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Другие подробности не приводятся. Днем в городе также звучали взрывы.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в подконтрольных Киеву частях Херсонской области не объявлялась.

До этого в Telegram-канале Воздушных сил Украины сообщалось о взрывах в Николаевской области. В регионе работали системы противовоздушной обороны.

Днем 22 июля взрывы происходили в Одессе, Харькове, Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях, а также на территории подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.