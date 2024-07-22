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Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря СБ РФ

Путин переназначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза России

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Виктор Толочко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин переназначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности (СБ) РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

»﻿﻿﻿Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — сказано в документе.

Этим же указом заместителями секретаря Совбеза РФ переназначены Александр Венедиктов, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Олег Храмов, Алексей Шевцов. Помощником секретаря СБ также остается Дмитрий Грибков.

До этого газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что после назначения Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности России штатная численность его аппарата осталась прежней. В СБ РФ насчитывается около 20 подразделений, каждое из которых занимается различными задачами и направлениями работы. Многие департаменты пересекаются с основными задачами, указанными в утвержденном президентом положении о Совете безопасности.

Ранее Путин назначил заместителей министра обороны РФ.

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