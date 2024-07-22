В южной части Украины раздаются взрывы

В расположенной на юге Украины Николаевской области слышны взрывы, работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По имеющейся информации, средства ПВО пытаются сбить разведывательный беспилотный летательный аппарат.

Незадолго до этого, в 22:50 мск, на всей территории области была объявлена воздушная тревога.

До этого полковник испанской армии в отставке Педро Баньос, ссылаясь на надежные источники, заявил, что в результате ракетного удара, который Вооруженные силы России нанесли по Одессе, были уничтожены 18 бойцов британской Специальной воздушной службы (SAS), еще 25 получили ранения.

22 июля сообщалось, что в одной из северных областей Украины получило повреждение оборудование на высоковольтном энергетическом объекте национальной компании «Укрэнерго».

Ранее главком ВСУ сообщил о тотальном дефиците зенитных ракет.