Двое мужчин в Белгородской области пострадали от атаки беспилотника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки дрона ВСУ на региональное село ранения получили водители двух автомобилей.

«В районе села Богун-Городок Борисовского района два автомобиля были атакованы дронами. Пострадали оба водителя», — написал он, добавив, что мужчины попутным транспортом были доставлены в Борисовскую ЦРБ.

Одного из пострадавших с баротравмой и сотрясением головного мозга после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение, второго пострадавшего, у которого множественные осколочные ранения мягких тканей лица, руки и ног, доставят в областную клиническую больницу.

Кроме этого, еще один FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль в городе Шебекино. В результате у автомобиля был посечен прицеп.

22 июля в результате обстрела Белгородской области пострадали два ребенка. Один мальчик получил осколочное ранение ноги и лица, а второй — поверхностные осколочные ранения грудной клетки, предплечья и ноги. Их доставили в областную детскую клиническую больницу.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.