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Пожар в доме в центре Москвы потушили

Пожар в здании в центре Москвы полностью потушили, причина устанавливается

Пожар в здании в центре Москвы полностью потушили. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

Как заявили в ведомстве, причина пожара устанавливается.

22 июля сообщалось, что утеплитель и обрешетка горели на кровле двухэтажного здания в центре столицы. Инцидент произошел по адресу: Большой Сухаревский переулок, дом 13, строение 2. В этом здании находятся магазин и отель. Самостоятельно из него эвакуировались 40 человек, информации о пострадавших нет.

20 июля в центральной части Санкт-Петербурга загорелся ТРЦ «Галерея». Очевидец рассказал «Газете.Ru», что пожар начался на пятом этаже в зоне фуд-корта. По его словам, люди продолжили гулять по торговому центру, эвакуацию объявили через 20 минут после начала пожара. Другой очевидец рассказал, что возгорание произошло в ресторане «Мясной цех». При этом он утверждает, что оповещения о пожаре и эвакуации посетителей не было.

Ранее в Москве произошел пожар на складе со сладостями.

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