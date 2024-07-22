В Северной Осетии установлено местонахождение пропавшей группы туристов

В Северной Осетии установлено местонахождение группы из 12 туристов, пропавшей в горах. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС Северной Осетии.

По информации ведомства, путешественники находятся в районе перевала Ход. Они чувствуют себя хорошо. Группа спасателей направляется к туристам на помощь.

Эта туристическая группа выдвинулась из подмосковного города Долгопрудный и отправилась в Алагирский район Северной Осетии, где ее участники и заблудились. Всего в тургруппе было десять детей в возрасте от 14 до 17 лет и еще два человека.

Как сообщалось, она официально зарегистрировалась в МЧС. Туристы отправились в поход 20 июля.

В июне спасатели нашли живым туриста, который три дня назад заблудился в лесу в Сочи.

В том же месяце сообщалось, что в Свердловской области дети пошли на рыбалку с дедушкой и потерялись в лесу.

Ранее в Красноярском крае в тургруппу ударила молния.