Мизулина выложила фото с Кадыровым

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина после критики со стороны чеченских властей опубликовала в своем Telegram-канале фотографию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Кроме этого, она опубликовала ряд постов, в которых рассказала о блогерах Эдварде Биле и Асхабе Тамаеве, а также об угрозах, поступавших в ее адрес в ответ на борьбу с онлайн-казино.

До этого до этого на YouTube вышел разоблачительный ролик о незаконной деятельности Тамаева. Блогер заставил извиниться человека, сделавшего этот контент.

В ответ на это глава «Лиги безопасного интернета» заявила, что «нормальные люди в таких случаях идут с иском в суд», тогда как Тамаев сам «должен извиниться за все свои позорные и нарушающие закон действия».

На защиту блогера встал министр нацполитики Чечни Ахмед Дудаев. Он заявил, что про «руководителей непонятных организаций» «есть разного рода информация», которую также можно распространить в соцсетях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали запретить россиянам «тапать хомяка».