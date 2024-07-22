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Мизулина выложила фото с Кадыровым

Глава ЛБИ Мизулина ответила на критику из Чечни, опубликовав фото с Кадыровым

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Телеграм-канал «Екатерина Мизулина»

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина после критики со стороны чеченских властей опубликовала в своем Telegram-канале фотографию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Кроме этого, она опубликовала ряд постов, в которых рассказала о блогерах Эдварде Биле и Асхабе Тамаеве, а также об угрозах, поступавших в ее адрес в ответ на борьбу с онлайн-казино.

До этого до этого на YouTube вышел разоблачительный ролик о незаконной деятельности Тамаева. Блогер заставил извиниться человека, сделавшего этот контент.

В ответ на это глава «Лиги безопасного интернета» заявила, что «нормальные люди в таких случаях идут с иском в суд», тогда как Тамаев сам «должен извиниться за все свои позорные и нарушающие закон действия».

На защиту блогера встал министр нацполитики Чечни Ахмед Дудаев. Он заявил, что про «руководителей непонятных организаций» «есть разного рода информация», которую также можно распространить в соцсетях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали запретить россиянам «тапать хомяка».

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