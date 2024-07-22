В «Артеке» назвали победителей конкурса «Большая перемена»

В детском центре «Артек» в Крыму подвели итоги всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 5-7 классов и участников международного трека. Об этом сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия — страна возможностей», которая является одним из организаторов проекта.

В финале «Большой перемены» приняли участие 700 школьников из 68 регионов России.

В этом сезоне этапы конкурса были объединены общей темой и посвящены Году семьи.

С финалистами встретился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он отметил, что главной особенностью конкурса, запущенного по инициативе главы государства Владимира Путина, является то, что дети выступают его соавторами наравне со взрослыми.

«Задача «Большой перемены» в том, чтобы каждый из вас попробовал себя в разных направлениях, и понял, каким он видит свое будущее», — сказал Сергей Кириенко.

В беседе с финалистами первый замглавы администрации президента подчеркнул, что успех — это всегда большая работа.

«Нужно уметь преодолевать трудности и вызовы, возникающие перед тобой. И, конечно же, важно уметь работать в команде. Помните, что с каждой сложной задачей вам будет легче справиться тогда, когда рядом единомышленники», — обратился к ребятам Сергей Кириенко.

Главным призом для победителей «Большой перемены» в этой возрастной категории станет «Путешествие мечты» на поезде от Москвы до Владивостока.

Педагоги-наставники победителей получат по 100 тыс. рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».