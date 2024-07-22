Обращение Шварценеггера к россиянам признали дискредитацией ВС РФ

В Пскове суд выписал штраф на 30 тысяч рублей председателю регионального «Яблока» Льву Шлосбергу (признан в РФ иностранным агентом). Он был признан виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил России (20.3.3 КоАП) из-за репоста видеообращения американского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера в марте 2022 года, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как сообщается, оперативник Центра «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ) нашел репост этого видео. Он усмотрел в нем высказывания, где действия ВС России «характеризуются как вторжение, как не направленные на цели защиты, как связанные с ударами по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре».

Речь идет о видеообращении, которое было записано Шварценеггером в марте 2022 года. В нем он призывал прекратить боевые действия на Украине.

В июне текущего года на Льва Шлосберга вновь составили протокол о дискредитации армии. Первый был составлен в 2022 году после публикации ролика с журналисткой первого канала Мариной Овсянниковой.

Ранее Шварценеггер снялся в клипе украинской группы Kalush Orchestra.