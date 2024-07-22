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В московской гостинице в центре города произошел пожар

Shot: в центре Москвы загорелась гостиница «Птичка»

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Московские спасатели работают на месте пожара в гостинице в центре столицы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в гостинице «Птичка» на Большом Сухаревском переулке. По данным источника, горят чердак, кровля и электропровода.

«Спасатели не могут пройти на крышу изнутри, поэтому вскрывают кровлю снаружи», – сообщается в публикации.

На данный момент неизвестно, были ли внутри гости. Информация о пострадавших и причине произошедшего отсутствует.

До этого в Москве пожар произошел на крыше Центра цифровизации образования. Местные жители сообщили о возгорании в МЧС, и к моменту появления специалистов на месте около 100 человек уже самостоятельно покинули здание.

Чтобы ликвидировать пожар, спасателям пришлось разобрать кровлю. Огонь охватил 700 квадратных метров здания. Чтобы потушить здание, пришлось задействовать несколько сотен пожарных, 38 единиц техники. Помимо этого, к операции присоединились два вертолета.

Ранее в Петербурге потушили пожар в торгово-развлекательном центре.

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