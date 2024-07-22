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В Москве россияне заселили иностранцев в более чем 150 квартир умерших собственников

СК: в Москве мигрантов заселяли в квартиры умерших собственников

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Москве россиян подозревают в регистрации мигрантов в более чем 150 квартирах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

По версии следствия, организованная группа людей заселяла иностранцев в жилища умерших собственников. При этом новые жильцы находились на территории России незаконно.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и организации незаконной миграции. Глава группы и один участник уже задержаны, вскоре им предъявят обвинение. Правоохранители также обыскали квартиры подозреваемых, где изъяли необходимую документацию.

На данный момент следователи устанавливают других участников группы.

До этого в Калининграде местные жители, по версии следствия, помогли незаконным мигрантам остаться на территории России. Организаторы заключали фиктивные договоры с иностранцами, на основании которых граждане других государств якобы устраивались рабочими. Таким образом они могли оставаться в РФ.

Ранее в Петербурге задержали владельца фирмы, легализовавшей мигрантов.

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