Россиянин выиграл в лотерею миллионы, но не забрал их

Житель Новосибирской области выиграл в лотерею пять миллионов рублей. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на организаторов.

Несмотря на крупный выигрыш, победитель все еще не обратился к организаторам, чтобы забрать деньги.

Россиянин поучаствовал в розыгрыше, в котором можно было забрать приз, угадав 12 из 24 чисел или не угадав ни одного. Известно, что житель Новосибирской области купил билет в мобильном приложении и потратил на это всего 100 рублей.

До этого слесарь из Челябинской области выиграл 607 миллионов рублей. В беседе с журналистами он заявил, что рассчитывал на победу, но не подозревал, что получит такую крупную сумму. По словам мужчины, если бы он хотел заработать эти деньги на работе, то для этого ему потребовалось бы 500 лет.

Деньги россиянин хочет потратить на загородный дом и благотворительность. Тем не менее, окончательно распределить деньги он планирует на семейном собрании с матерью и сестрой.

Ранее россиянин выиграл в лотерею 50 млн рублей, не угадав ни одного числа.