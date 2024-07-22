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Синоптик спрогнозировал сухую погоду в Москве на этой неделе

Синоптик Вильфанд: на этой неделе в Москве ожидается сухая погода

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Максим Блинов/РИА Новости

Несмотря на дождливый понедельник, текущая неделя в Москве будет сухой. Об этом в беседе с RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, со вторника ожидается переменная облачность и много солнца, воздушные массы будут перемещаться с северо-востока.

«Температура будет около нормы. Ночью около +15°С, днем +24...+26°С, в среду +26...+28°С, потом +25...+26°С. Осадков не будет до четверга. Потом могут быть кратковременные дожди. Погода классическая», — отметил Вильфанд.

20 июля Вильфанд сообщил, что в Москве в выходные начался бархатный сезон. По его словам, температура в реках и водоемах около +23...+24°С. Температура воздуха будет похожа на эти значения.

До этого завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов заявил, что россиянам стоит начать привыкать к глобальному потеплению, а также жаре и ливням. В связи с климатическими изменениями в стране властям регионов нужно избавляться от старых деревьев, а также заниматься совершенствованием систем ливневой канализации, отметил он.

Ранее синоптик сравнил температуру воды в Черном море с «парным молоком».

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