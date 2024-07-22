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Россиянка пожаловалась на бездействие полиции в отношении агрессивного мужа

Бастрыкин поручил возбудить дело на полицейских после жалоб женщины из Иваново

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Global Look Press

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию женщины, которая пожаловалась на бездействие полиции Ивановской области. Об этом сообщает СК РФ в официальном Telegram-канале.

О ситуации стало известно после того, как о произошедшем жительница Иваново рассказала в эфире одного из федеральных каналов. По ее словам, супруг не раз совершал противоправные действия в отношении женщины.

Однако правоохранители заинтересовались ситуацией только после того, как россиянин открыл стрельбу по окнам ее квартиры. В этот момент там находились ее дети.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело, на данный момент его рассматривают в суде.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за бездействия полицейских, которые, по словам женщины, не принимали каких-либо мер, чтобы обезопасить россиянку от ее супруга.

«Также доложить об основаниях неизбрания в отношении обвиняемого мужчины меры пресечения на период следствия», – поделились в ведомстве.

Ситуация находится на контроле в центральном аппарате.

Ранее россиянка пожаловалась на бездействие службы отлова после нападения собаки на ее дочь.

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