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В 34 парках Подмосковья провели акцию по проверке здоровья

Более 600 жителей Подмосковья приняли участие в акции «Проверь здоровье в парке»

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Shutterstock

В 34 парках Подмосковья в минувшие выходные (20-21 июля) прошла акция «Проверь здоровье», сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Как рассказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, в минувшие выходные в акции приняли участие 653 человека.

«Мы проводим акцию «Проверь свое здоровье в парке» уже третий год подряд и видим, что она пользуется спросом у жителей», — сказал Сапанюк.

Он добавил, что всего с начала лета 2024 года в акции приняли участие более 5,5 тыс. жителей.

Акцию провели в Шатуре, Подольске, Пушкино, Жуковском и других округах.

При необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику.

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