В Московской области продолжается проверка теплосетей

В Подмосковье продолжается активная проверка тепловых сетей, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.

В ведомстве отметили, что за прошедшую неделю специалисты ГКУ МО «МОС АВС» проверили более 69% тепловых сетей в регионе.

«Всего с 5 апреля было проверено 7 980 километров из 10 606 имеющихся, что составляет более 75% от общего количества», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 57 муниципалитетах обнаружили 1 209 утечек.

Всего с начала года специалисты совершили 5 229 выездов в муниципалитеты региона.