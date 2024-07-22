Врач рассказал, о каких заболеваниях могут говорить внезапные головокружения

В большинстве случаев внезапные головокружения не являются признаком серьезных заболеваний, однако могут ухудшить качество жизни. Об этом в интервью Общественной Службе Новостей сообщил заслуженный врач России Александр Мясников.

«Внезапно возникшее головокружение — это не инсульт, это не заболевание нервной системы, это, как правило, проблема внутреннего уха. Имеется в виду головокружение, именно когда кружится голова; не шаткость походки, а когда именно небо кружится вокруг тебя», — пояснил Мясников.

По его словам, это может быть отложение кальция в лабиринтах внутреннего уха, скопление жидкости, либо воспаление тканей.

Специалист посоветовал при внезапных головокружениях обращаться не к невропатологу, а к оториноларингологу, который назначит необходимые процедуры, чтобы избавиться от данной патологии.

До этого кардиолог Максим Степанов рассказал, что головные боли, головокружения, шум в ушах или ухудшение памяти могут указывать на нарушения в работе сосудов шеи. Эти состояния, по его словам, требуют ультразвуковых исследований. Раннее обнаружение проблем предотвратит развитие серьезных осложнений, поэтому важно обратиться к терапевту как можно скорее, подчеркнул специалист.

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