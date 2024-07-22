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Стало известно о состоянии пострадавшей от взрыва в Апшеронске сотрудницы аптеки

Пострадавшей от взрыва в ТЦ Апшеронска заведующей аптекой ампутировали стопу

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МЧС России

Заведующей аптекой, которая пострадала от взрыва в Апшеронске, ампутировали стопу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на источник.

По данным канала, 40-летнюю Ирину вертолетом санитарной авиации доставили в Краснодар. В настоящее время она находится в состоянии медикаментозной комы.

Отмечается, что женщина пришла на работу за несколько минут до взрыва газа.

22 июля в торговом центре в Апшеронске Краснодарского края произошел взрыв. Предварительной причиной взрыва названа утечка газа. Всего при инциденте пострадали четыре человека, в реанимацию попала сотрудница аптеки.

Ранее очевидцы происшествия показали «Газете.Ru» место взрыва в Апшеронске.

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