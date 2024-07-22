В Германии вынесли приговор обвиняемому в поджоге дома журналистов РИА Новости

Суд приговорил к пяти годам и четырем месяцам заключения обвиняемого в попытке поджога дома журналистов РИА Новости в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости.

28 июня официальный представитель министерства иностранных дел Германии Себастиан Фишер заявил, что журналистам ФРГ следует рассмотреть возможность отъезда из России.

До этого неизвестные две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства России в Вильнюсе.

Ранее в Италии осквернили и сорвали пророссийские баннеры.