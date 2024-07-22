«Кричал, что никто ему ничего не сделает»: россиянин назвался бойцом СВО и напал на женщин

Напавший на трех девушек в Приморье пьяный мужчина кричал, что ему «никто ничего не сделает», потому что он ветеран боевых действий. Об этом «Газете.Ru» рассказала одна из пострадавших Ангелина (имя изменено).

«Ко мне подошел «мужчина» и начал наносить удары по всему телу руками, ногами, костылем. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Позже прибыли три экипажа Росгвадии. Этот гражданин, пользуясь тем, что он участник СВО и ветеран боевых действий, продолжил попытки избить меня, также мне поступали угрозы и оскорбления. Он начал тыкать удостоверением в лицо сотрудников Росгвардии и кричал, что ему никто ничего не сделает, так как он участник СВО. С моей стороны заявление в полицию написано, побои зафиксированы. Нас всех в полицию привезла Росгвардия, но, как мне известно, военная полиция его не смогла пробить и его отпустили. Я очень надеюсь, что не произойдет откуп, и он не остался безнаказанным», — сказала она.

Девушка рассказала, что в тот вечер предполагаемый боец был в компании приятеля и подруг. По словам пострадавшей, она не была первой жертвой — сначала агрессор с другом напали на другую женщину. После этого подруги бойца стали ссориться с компанией Ангелины.

«В нашу сторону необоснованно посыпались оскорбления, угрозы. С нашей стороны никакой провокации не было. Это зафиксировано камерами кафе «Циндао», — пояснила она.

По словам пострадавшей, у нее зафиксировали ссадины, ушибы и многочисленные синяки. Женщина уточнила, что хочет наказать нападавшего и будет требовать компенсацию.

Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина угрожает пострадавшей и обещает «разбить ей лицо».