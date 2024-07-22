Направлявшийся к врачу мужчина застрял в больничном лифте и просидел там 42 часа

В Индии мужчина застрял в больничном лифте на 42 часа без еды и воды. Об этом он рассказал Би-би-си.

59-летний Равиндран Наир из южного индийского штата Керала собирался встретиться со своим лечащим врачом в субботу днем, но застрял в больничном лифте, пока лифтер не освободил его утром в понедельник. При этом члены семьи не беспокоились о Наире, так как думали, что он на работе.

Мужчина рассказал, что оказавшись в ловушке, он пытался дозвониться до экстренной службы, номер которой был указан внутри кабины, однако так и не смог связаться с операторами. Звонки, которые Наир адресовал жене и родным, также не проходили, а затем телефон и вовсе перестал работать, так как мужчина уронил его на пол, когда начал стучать по дверям. Впоследствии в лифте также погас свет.

«Проходили часы, и я уже не знал, день сейчас или ночь, так как внутри была кромешная тьма. Когда я уставал, то спал в углу. Чтобы пописать и покакать, мне приходилось пользоваться другим углом», — признался Наир.

Известно, что мужчина застрял в лифте, предназначенном для пациентов и посетителей больницы, когда поднимался на второй этаж медучреждения. Подняться по лестнице пациент не мог, так как испытывал серьезные проблемы со спиной после падения в ванной. В ожидании освобождения Наир также принимал прописанные ему таблетки, чтобы держать под контролем кровяное давление. По его словам, единственное, что его утешало, — это чтение стихов, написанных его женой. После спасения мужчина первым делом позвонил именно ей.

Сейчас пострадавший находится на больничной койке, куда он попал с обезвоживанием и болью в спине. Извинения мужчине принес министр здравоохранения штата.

Ранее москвичка, застрявшая с еще четырьмя беременными, едва не родила в лифте.